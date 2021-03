Boletim DGS. Número de internados baixa barreira dos mil

Veja também:

O boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da pandemia de Covid-19 regista 19 mortos e 564 novos casos de infeção, este sábado.

Um dos números em destaque é o de pessoas internadas: 980, menos 66 do que na sexta-feira, o que põe este número abaixo da barreira dos mil internamentos. É o valor mais baixo desde 14 de outubro, dia em que estavam hospitalizadas 957 pessoas.

Nos cuidados intensivos Portugal tem 253 doentes (menos 13 em relação a quinta-feira), o valor mais baixo desde 27 de outubro, dia em que estavam igualmente 253 pessoas nestas unidades.



Em destaque, pela negativa, o registo do maior aumento de casos na faixa 20-29, com 111 novas infeções. Segue-se a faixa 50-59, com 89 novos casos.

Das 19 mortes verificadas nas últimas 24 horas, uma ocorreu na faixa 40-49 anos, outra na 60-69, três na 70-79 e 14 na faixa dos 80 ou mais anos.