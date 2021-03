Nota 4 para Manuel Mota. "Vermelho bem mostrado a Chidozie"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, dá nota 4 à arbitragem de Manuel Mota, quem considera que fez um bom jogo.

O especialista em arbitragem da Renascença diz que Chidozie foi bem expulso e seria sempre expulso, quer fosse o lance dentro ou fora da área.

"Jogo começou com um lance de difícil análise, que resulta na expulsão de Chidozie. A infração começa fora da área, mas Waldschmidt cai já bem dentro da área. É uma carga nas costas fora da área. VAR esteve bem e também o Manuel Mota em considerar que foi fora da área", começou por dizer.

Paulo Pereira esclareceu ainda porquê que o lance seria sempre cartão vermelho direto e o motivo para a regra da dupla penalização não se aplicar neste caso.

"Seria sempre cartão vermelho para Chidozie, fala-se da dupla penalização, mas isso não existe quando o defesa o faz sem interesse de jogar a bola. Quer fosse penálti ou livre, seria sempre cartão vermelho", diz.

Sobre o golo anulado a Taarabt, Paulo Pereira volta a concordar com a decisão do árbitro: "Aos 38 minutos há outro lance difícil no golo de Taarabt. Ele usa muito os braços e este é um lance sintomático. Deixa os braços para trás, primeiro deu no peito de Sauer e na segunda deu no queixo. Esteve bem Manuel Mota em assinalar falta".

Paulo Pereira comentou ainda as palavras dos dois treinadores. Sobre Jorge Jesus, o VAR Bola Branca diz que os jogadores e treinadores também devem conhecer melhor as regras.

"Foi um discurso interessante. Treinadores e jogadores devem entender as regras, assim como o árbitro tem de conhecer o jogo. Só os jogadores e treinadores podem mudar as regras", afirma.

Sobre Jesualdo Ferreira, o comentador acredita que a crítica não se refere muito a este jogo: "Não se estaria a referir a este jogo, o lance da expulsão de Chidozie é legítimo, não deixa dúvidas e, por isso, não encontro motivo para queixa".

No geral, Paulo Pereira considera que Manuel Mota fez uma "arbitragem segura", merecendo a nota 4.