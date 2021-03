Covid-19. ​Reino Unido prepara-se para retirar Portugal da "lista vermelha"

Veja também:

A imprensa britânica deste sábado avança que o Reino Unido vai retirar Portugal da "lista vermelha", voltando, assim, a ser possível a realização de voos diretos e o fim da obrigatoriedade dos 11 dias de quarentena num hotel. A quarentena passará a ser cumprida na residência.

O anúncio será feito pelo ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, na próxima segunda feira.



Já ontem, a Alemanha retirou a maior parte das regiões portuguesas da lista de risco de transmissão da Covid-19, permitindo, a partir de domingo, a circulação de pessoas e bens entre os dois países.

Portugal é o único país europeu entre 33 países maioritariamente africanos e sul-americanos cujas viagens foram proibidas no Reino Unido, exceto para nacionais ou residentes. Na lista de países da "lista vermelha" estão também o Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique.

A medida foi introduzida em 15 de fevereiro, mas o Reino Unido já tinha suspendido os voos diretos de Portugal em 15 de janeiro, medida que o Portugal reproduziu em 23 de janeiro.



Atualmente, os passageiros provenientes do Reino Unido (e do Brasil) com destino a Portugal são obrigados ao cumprimento de 14 dias de isolamento profilático, medida prevista acabar na terça-feira.