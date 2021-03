Covid-19. Itália espera ter 80% da população vacinada até setembro

Veja também:

O responsável pela gestão da pandemia em Itália, o militar Paolo Figliuolo, fixou como objetivo aumentar o ritmo da taxa de vacinação no país para 500 mil doses diárias e ter 80% da população vacinada até setembro.

Esta informação consta do seu plano de vacinação, com o qual pretende alcançar a imunidade de grupo em Itália o mais rápido possível, informou o Governo italiano, em comunicado, este sábado.

O documento, elaborado de acordo com o Plano Estratégico Nacional do ministério da Saúde, assenta na distribuição eficiente e oportuna das vacinas, no aumento das doses diárias e nos postos de vacinação.

"A meta é atingir a quantidade de 500.000 doses diárias a nível nacional, vacinando pelo menos 80% da população em setembro, triplicando a média diária de vacinações nas últimas semanas, o equivalente a cerca de 170.000", refere o comunicado.