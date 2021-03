Covid-19. Grupo AstraZeneca anuncia novos atrasos na entrega da vacina à União Europeia

Veja também:

O Grupo AstraZeneca anunciou este sábado um novo atraso nas entregas da vacina contra o coronavírus para os países da União Europeia, alegando restrições às exportações.

"A AstraZeneca lamenta anunciar uma redução nas entregas de vacinas COVID-19 para a União Europeia, apesar de seu trabalho incansável para acelerar o fornecimento", disse um porta-voz do grupo farmacêutico.

O grupo, que enfrenta dificuldades de produção, decidiu usar suas fábricas fora da UE para entregar seus pedidos aos 27 Estados-membros, mas "infelizmente, as restrições às exportações reduzirão as entregas no primeiro trimestre do ano" e "muito provavelmente" no segundo trimestre.

O grupo tem como meta entregar 100 milhões de doses no primeiro semestre, com distribuição de 30 milhões no primeiro trimestre e 70 no segundo trimestre.

A Comissão Europeia, que negociou contratos em nome dos 27 Estados-Membros, conta com uma retoma das entregas no segundo trimestre do ano. Ela já enfrentou duras críticas por entregas lentas de vacinas na Europa e remessas atrasadas da AstraZeneca.