Vizela vence em Coimbra e aproxima-se do terceiro lugar da Académica

O Vizela foi até Coimbra vencer em casa da Académica, por 3-1, em partida da 24ª jornada da II Liga e com influência na luta pela subida.

Uma entrada muito forte da equipa de Vizela assegurou uma vantagem de dois golos antes do primeiro quarto de hora. Cassiano abriu o marcador aos 8 minutos e Francis Cann dilatou vantagem, aos 13.

Fabinho reduziu para a Briosa, aos 30 minutos de jogo, mas a equipa orientada por Álvaro Pacheco fechou o resultado ainda antes do intervalo, por Samu, aos 44 minutos de jogo.

A Académica de Rui Borges tentou reduzir no segundo tempo, mas o marcador não voltou a mexer.

Com este triunfo, o Vizela continua em quarto, mas soma agora 44 pontos, apenas um atrás da Académica, que está no terceiro lugar, que garante um lugar no "play-off" de subida. Feirense, com 46 pontos, e Estoril, com 50, ocupam os lugares de subida direta e ainda não jogaram nesta jornada.

O Vizela, que subiu esta época do Campeonato de Portugal, não perde qualquer jogo na II Liga desde 1 de novembro, em Arouca. Desde então, soma 16 jogos sem provar o sabor da derrota, com 10 vitórias e seis empates.