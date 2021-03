Sporting derrota Benfica e lidera campeonato

O Sporting venceu o Benfica, por 1-0, em partida da jornada 7 da segunda fase do campeonato de futebol feminino.

O único golo da partida foi apontado pela internacional Carolina Mendes, logo aos 7 minutos.

A primeira parte teve pouco futebol, mas melhorou no segundo tempo. As verde e brancas foram superiores e voltaram a derrotar o Benfica, depois do triunfo, 3-0, na primeira fase da prova.

Com este triunfo no Seixal, as leoas assumem a liderança da liga, com 16 pontos, ultrapassando precisamente o Benfica, que mantém os 15.