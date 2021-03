Jesualdo Ferreira: "Jogo deixou de ter piada aos 5 minutos"

Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, diz que o jogo no Estádio da Luz, que terminou com vitória do Benfica por 2-0, "deixou de ter piada aos 5 minutos", depois da expulsão de Chidozie.

"O jogo começou e estava com piada, mas deixou de a ter aos 5 minutos. Estou a ser realista e não irónico. Jogamos com 10, na Luz, contra o Benfica. Fizemos um jogo honesto, digno e com qualidade em alguns momentos, tendo em conta a diferença entre o Boavista e o Benfica", disse, à BTV.

O treinador deixa muitos elogios à sua equipa e sublinha erros de arbitragem que considera regulares em jogos da sua equipa.

"Sentimos tristeza por algumas tomadas de decisão de de quem dirige os jogos. O que eu digo parece que não tem eco. Fomos uma equipa de cabeça bem levantada, capaz de encarar o adversário em vantagem. Criamso algum perigo, o Benfica ganhou naturalmente face ao volume ofensivo. Tive orgulho na minha equipa. Não teve piada, mas foi muito interessante", diz.

Jesualdo recordou o jogo em que teve duas expulsões em Tondela e sublinhou as críticas à arbitragem: "Estamos cansados destas situações. Achamos que não há critério em muitas decisões. Era importante perceber porquê que em determinados jogos há um sentido", terminou.