O Vilafranquense perdeu, este sábado, por 3-0, em casa do Casa Pia, em jogo da 24ª jornada da II Liga.

Os três golos da partida foram apontados por Malik Abubakari, ponta de lança ganês emprestado pelo Moreirense, que chegou ao 10º golo na temporada. Os golos foram marcados aos 54, 77 e 86 minutos.

Com este resultado, o Casa Pia sobe ao 7º lugar, com 33 pontos, enquanto que o Vilafranquense, que estreou Carlos Pinto como treinador, é 15º com 22 pontos somados.