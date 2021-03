Belenenses SAD vence em Faro e respira melhor na classificação

A Belenenses SAD venceu em casa do Farense, no Estádio São Luís, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da I Liga.

O único golo da partida surgiu já perto do final, aos 78 minutos, por Miguel Cardoso, assistido por Cassierra, que cruzou da direita para uma finalização ao primeiro poste do avançado.

Com este resultado, o Belenenses sobe ao 10º lugar da tabela, à condição, com 25 pontos, e encosta o Farense aos lugares de descida, com 19 pontos, em lugar de "play-off" de despromoção e os mesmos pontos do que o Gil Vicente e Famalicão, que ainda não entraram em campo nesta jornada.