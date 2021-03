Ayestarán. “Podíamos ter somado”

O treinador do Tondela considera que a sua equipa conseguiu “contrariar as forças do Sporting muitos minutos”.

Pako Ayestarán lamenta, no entanto, que o Tondela não tenha sido “eficaz no último passe, no remate”.

“Orgulhoso da equipa, ao que nos propusemos, contrariar as forças do Sporting, creio que conseguimos muitos minutos. Estivemos bem no jogo até final, uma pena que o ponto tenha fugido que consideramos que podíamos ter somado”, acrescentou.

Em declarações à Sporttv, o técnico espanhol considera que a sua equipa melhorou na segunda parte.

“No segundo tempo, fomos capazes de chegar com vantagem nos corredores e, a partir daí, tivemos situações que podiam ter criado mais perigo, mas não aconteceu”, referiu.

Ayestarán não tem dúvidas: o Tondela está “claramente melhor a nível individual e coletivo” do que estava na primeira volta.

O Tondela perdeu 1-0 diante do Sporting, com golo de Tiago Tomás, aos 81 minutos.