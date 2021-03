Académico de Viseu despede-se do Fontelo com vitória sobre o Benfica B

O Académico de Viseu venceu em casa o Benfica B por 2-1, na 24.ª jornada da II Liga, somando o segundo triunfo consecutivo, depois de quatro derrotas, rumo a uma posição confortável na classificação.

João Vasco, aos 14 minutos, e Yuri Araújo, aos 83, marcaram para o Académico de Viseu, provisoriamente sete pontos acima dos lugares de descida, com Morato, de penálti, aos 63, a apontar o golo do Benfica B, oitavo colocado.

No jogo da despedida de 2020/21 do Estádio do Fontelo, que na segunda-feira entra em obras de requalificação, João Vasco num remate cruzado, abriu o marcador aos 14 minutos, na sequência de um bom lance individual de Yuri Araújo.

No segundo tempo, o Benfica B pressionou mais a defesa viseense e viria a chegar ao empate aos 63 minutos, na sequência de uma grande penalidade apontada por Morato, a castigar uma falta na área de Pica sobre Henrique Araújo.



Numa fase de jogo em que as defesas se superiorizavam aos ataques, foi Yuri Araújo, num grande lance individual, a resolver o encontro, depois de passar em drible por três jogadores encarnados para finalizar, sem hipóteses para Fábio Duarte.

Com este resultado, o Viseu sobe a 13º lugar, com 25 pontos, enquanto que o Benfica B é 11º, com 30 pontos somados.