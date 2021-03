Novo treinador do Athletico Paranaense é português

O Athletico Paranaense anunciou, este sábado, o treinador português António Oliveira, de 38 anos, como o novo técnico da equipa principal.

O português era adjunto de Paulo Autuori, que passa para a função de diretor técnico do clube do Paraná, e é o português que assume o leme da equipa em definitivo.

António Oliveira é filho de Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, com quem trabalhou como seu adjunto no Tractor, do Irão, e no Kazma, no Kuwait.



O novo treinador do Athletico chegou ao Brasil para ser adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos, em 2020, tendo seguido depois para o Athletico Paranaense.