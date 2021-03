Marselha volta a vencer com Sampaoli

O Marselha recebeu e venceu, este sábado, o Brest por 3-1, no Vélodrome, em jogo da 29ª jornada da Ligue 1.

Milik abriu o marcador, aos 46 minutos, assistido por Payet, mesmo em cima do intervalo. Lilian Brassier empatou, aos 71 minutos, e os golos da vitória surgiram perto do fim.

Thauvin marcou aos 88 minutos e Cuisance fechou o resultado e a vitória, aos 92 minutos de jogo, ambos assistidos por Luis Henrique.

O Marselha vence o segundo jogo com Jorge Sampaoli no comando técnico e ocupa o 5º posto da Ligue 1, com 45 pontos, a 10 do Mónaco, que é quarto.