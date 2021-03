Manchester City vence Fulham e ultrapassa marca dos 70 pontos

O Manchester City foi até Londres vencer em casa do Fulham por 3-0, em jogo da 28ª jornada da Premier League.

Os golos da equipa de Pep Guardiola foram só apontados na segunda parte, nos primeiros 15 minutos.

John Stones abriu o marcador aos 47 minutos, assistido por João Cancelo, Gabril Jesus aumentou a vantagem aos 56 minutos e Aguero fechou o resultado de penálti, aos 60 minutos de jogo.

Os três portugueses do City foram titulares, sendo que Bernardo Silva e Rúben Dias foram substituídos já no segundo tempo. Ivan Cavaleiro foi também titular na equipa do Fulham.

Com este resultado, o Manchester City continua líder isolado com 71 pontos, mais 17 do que o Manchester United, que é segundo mas tem menos dois jogos disputados.

O Fulham continua em zona de despromoção, com os mesmos 26 pontos.