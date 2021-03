Chelsea não vai além de um empate em Leeds

Chelsea e Leeds empataram, este sábado, sem golos em Elland Road, em partida a contar para a 28ª jornada da Premier League.

A grande oportunidade do jogo foi logo aos 9 minutos de jogo, com Ayling a rematar contra o corpo de Diego Llorente dentro da área, a bola fez um chapéu a Meslier, bateu na barra e voltou para o guardião francês num lance caricato.

O Chelsea esteve por cima no encontro, mas ninguém foi capaz de quebrar o nulo.

Thomas Tuchel continua invencível no comando técnico dos "blues", com oito vitórias em 12 jogos disputados.

Com este resultado, o Chelsea é quarto classificado, com 51 pontos e pode ver o West Ham passar à frente, assim como o Everton, caso ganhem os jogos em atraso. O Leeds de Marcelo Bielsa é 12º com 36 pontos, 10 a cima de um lugar de despromoção.