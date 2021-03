Borussia Monchengladbach perde e Europa fica mais longe

O Borussia Monchengladbach está a ter um percurso brilhante na Europa, no entanto, o mesmo não pode dizer-se na Bundesliga.

Esta sexta-feira, a equipa de Marco Rose ficou a ver nova qualificação para as competições europeias ainda mais distante, ao perder, por 3-1, no terreno do Augsburgo, na 25.ª quinta jornada do campeonato alemão.

A derrota começou a formar-se logo aos 38 minutos, quando Lars Stindl falhou a grande penalidade que adiantaria o Gladbach no marcador. A abrir a segunda parte, Ruben Vargas marcou para o Augsburgo.

Florian Neuhaus ainda empatou, ao minuto 68. Porém, Marco Richter marcou e assistiu para o golo de Andre Hahn aos 76 e 89 minutos.



Com este desaire, o Gladbach continua em 10.º, com 33 pontos, e corre o risco de ser igualado por Hoffenheim e Werder Bremen. Já o Augsburgo passa a somar 29 pontos, no 13.º lugar, e abre uma preciosa vantagem de 10 pontos (embora com mais um jogo) para a zona de despromoção.