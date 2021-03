Bayern Munique soma e segue

O Bayern Munique venceu, fora, o Werder Bremen, por 3-1, em partida da jornada 25 da liga alemã.

Os golos dos bávaros foram apontados por Goretzka, Gnabry e Lewandowski.

O polaco já é o segundo melhor marcador de sempre da Bundesliga, com 268 golos, só atrás de Gerd Muller, que marcou 365.

Pela equipa da casa descontou Fullkrug, aos 76 minutos.

Com este triunfo, o Bayern chega aos 58 pontos, reforçando a liderança no campeonato. O RB Leipzig é segundo, com 53, mas ainda não jogou nesta jornada.