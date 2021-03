A Atalanta ascendeu, provisoriamente, ao quarto lugar da Liga italiana, ultrapassando a Roma de Paulo Fonseca, esta sexta-feira, ao vencer na receção ao Spezia, por 3-1, em jogo da jornada 27.

O triunfo da Dea, construído na segunda parte, teve bis de Mario Pasalic, que marcou aos 53 e 73 minutos. Ao minuto 55, foi Luis Muriel a festejar. Roberto Piccoli apontou, aos 81 minutos, o golo de honra do Spezia.

No outro jogo da noite, na Serie A, a Lazio sofreu para vencer o Crotone, que teve Pedro Pereira no onze, por 3-2, em Roma.

Milinkovic-Savic marcou aos 14 minutos, mas Simy empatou aos 29. Dez minutos depois, Luis Alberto repôs a vantagem da Lazio, no entanto, o bis de Simy, de penálti, a abrir a segunda parte deixou tudo como dantes. Quando o jogo parecia condenado ao empate, entrou o ex-Sporting Filipe Caicedo para, aos 84 minutos, fazer o golo da vitória romana.

A Atalanta sobe ao quarto lugar, com 52 pontos, mais dois que a Roma, de Paulo Fonseca, mas também mais um jogo - e os mesmos pontos da Juventus, ainda que com mais duas partidas disputadas. A Lazio passa a ser sétima classificada, com 46 pontos e menos um jogo.

No pólo sul da tabela, o Spezia é 16.º, com 26 pontos, mas mais três encontros disputados que o Torino, primeira equipa abaixo da linha de água. Ao passo que o Crotone está em último, com 15 pontos.