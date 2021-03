"Aumento exponencial". Cibercrime deverá duplicar face a 2020 por causa do confinamento

Está a ocorrer atualmente uma fraude gigantesca com o MBWay”. Este meio de pagamento, cada vez mais usado, foi dos que “mais motivou denúncias no último ano. Mais de 5 mil queixas, desde maio de 2020”, revela o magistrado do Ministério Público.

O procurador Pedro Verdelho não tem dúvida de que “o confinamento está a revelar um aumento exponencial da criminalidade na internet. No primeiro período houve um aumento de 500%. E a situação deve repetir-se no segundo confinamento”.

O crime na internet “explodiu” no último ano, diz Pedro Verdelho, coordenador do gabinete de Cibercrime da Procuradoria Geral da República.

E a burla só está a começar porque depois de ter acesso aos códigos, o burlão começa a retirar dinheiro da conta da vítima.

O procurador que coordena a investigação do cibercrime recomenda que se desconfie sempre de quem nos quer comprar alguma coisa, de forma precipitada, sem querer ver o que está a comprar.

Pedro Verdelho, um dos participantes na edição deste sábado do Em Nome da Lei, em que estiveram em debate as alegadas fraudes cometidas por youtubers portugueses, diz “não ter conhecimento de que já haja conclusões de alguns dos inquérito-crime que foram abertos” e explica que “a investigação do crime que utiliza as plataformas da internet tem uma dificuldade acrescida; o facto de a maior parte das plataformas estarem sedeada em países estrangeiros, o que faz depender a investigação da colaboração das autoridades de outros países.”

É o que acontece no caso do Youtube, cujo caso mais recente envolve oito jovens influenciadores portugueses, que têm usado as redes sociais para promoverem apostas em sites ilegais de jogo e investimentos em moedas virtuais e em mercados cambiais de alto risco, como o Forex.