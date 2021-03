Jorge Jesus: "Fizemos dois golos e deveriam ter sido mais"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, ficou satisfeito com a prestação da sua equipa na vitória por 2-0 contra o Boavista.

"Estivemos muito confiantes, fizemos dois golos e deveríamos ter feito mais, acelarar mais o jogo para ir para o terceiro e para o quarto. Procuramos não sofrer golos, controlamos o jogo. Nos últimos sete jogos, acho que só sofremos o penálti em Moreira de Cónegos. São mais três pontos, estamos satisfeito pela vitória", disse, à BTV.

O técnico admite que o jogo ficou facilitado com a expulsão de Chidozie nos primeiros minutos do jogo: "Pensei que fosse ser mais difícil, a expulsão fez com que o Boavista praticamente não conseguisse ter o outro momento do jogo. Não teve capacidade para isso".



Jesus deixou elogio ainda à evolução individual dos jogadores e destaca Diogo Gonçalves e Lucas Veríssimo.

"Nota-se que há jogadores a melhorar e a crescer individualmente. O Diogo tem uma qualidade de cruzamento muito grande, mas pode fazer melhor ainda, eu acredito mais nele, do que ele nele próprio. Melhorou o posicionamente defensivo já. O Lucas estabilizou a equipa no corredor central e mostra que acertamentos na contratação", diz.

Árbitro "não entendem nada disto"

Jorge Jesus deixou ainda duras críticas à arbitragem, em relação ao lance do golo anulado a Taarabt por falta com os braços na jogada.

"Os árbitros refugiam-se na lei do contacto. Pode haver contacto, isto não é basquetebol. Os árbitros não entendem nada disto, nunca jogaram, não têm conhecimento do que é o jogo. As leias do jogo, em alguns momentos, são menos importantes do que o conhecimento do jogo. Tinha de deixar acabar a jogada e não deixou", diz.

O técnico volta a lançar uma reflexão para que a arbitragem seja discutida, pois afirma que todas as equipas se têm queixado dos árbitros.

"Se conversarmos, de certeza que o nosso futerbol vai melhorar, porque há estas discussões na direção dos árbitros. Se todos se queixam dos árbitros, temos de pensar. O que é que está errado aqui? Se fossem só três equipas, mas são todas", termina.