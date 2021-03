Ronda Poética com 200 convidados e mais de 60 horas de poesia online

Num ano em que a palavra confinamento ganhou novo peso, a poesia desconfina no Ronda Leiria Poetry Festival.

Pela primeira vez num formato internacional, o festival de poesia vai decorrer durante 10 dias e juntar mais de 200 convidados de 40 países.

De 12 a 21 de março, o festival que terá um formato digital vai promover diversas entrevistas, debates, sessões de poesia, workshops ou espetáculos de música. “Este tempo de pandemia é um tempo de exceção a muitos níveis”, lembra Celeste Afonso.

Em entrevista à Renascença, a coordenadora e curadora do Ronda admite que “a vontade de muita gente fazer coisas diferentes, ajudou” a por de pé este festival com uma dimensão maior.

Entre os convidados internacionais o destaque vai para a participação de um não poeta, o filósofo francês Gilles Lipovetsky que irá contribuir para uma reflexão sobre o atual momento que o mundo vive, com a pandemia.

Ao longo dos dias participam no Ronda diversos autores premiados, desde logo o norte-americano Tyehimba Jess que venceu em 2017 o Prémio Pulitzer de Poesia e Ida Vitale que recebeu em 2018 o Prémio Cervantes. Mas a lista de convidados internacionais inclui ainda outros poetas premiados, como Arthur Sze, Will Harris ou Tara Bergin.

Com diversos parceiros internacionais, explica Celeste Afonso, começaram “a receber de muitos locais e países” gravações que serão transmitidas durante o festival. “A possibilidade de através da internet nos juntarmos e fazer coisas que até aqui pareciam impossíveis é um desafio interessante”, explica a organizadora.

Ao longo destes dias são também muitos os autores de língua portuguesa que marcam presença. Entre os poetas portugueses o cartaz contempla nomes como José Luís Peixoto, Nuno Júdice, João de Melo, Ana Luísa Amaral, Hélder Macedo, Matilde Campilho ou Paulo José Miranda.

Segundo Celeste Afonso, “todos os participantes são poetas, embora muitos não sejam conhecidos como tal”. A anfitriã explica que com o Ronda querem revelar a poesia de “alguns autores que normalmente são conhecidos como ensaístas ou romancistas”.

Criado em 2015, este festival acontece numa altura em que Leiria é Cidade Criativa da Música da UNESCO e irá também prestar homenagem a Francisco Rodrigues Lobo, poeta e músico de Leiria que morreu há 400 anos. No cartaz musical do festival, pensado pelo compositor Luís Tinoco, constam também nomes como Rita Redshoes ou os Pinhal D’El Rei.

No cartaz há espetáculos como “O Globo Saramago” em que a obra literária do Nobel será representada com o livro “O ano de 1993” por um grupo de teatro de Leiria.

Toda a programação é gratuita e pode ser visualizada através do site do Ronda.