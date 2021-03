Casa do Artista muda de direção

É num “momento de particular perturbação”, diz a Casa do Artista, que é anunciada uma nova direção da instituição.

O comando da residência para artistas que tem sido notícia por causa do surto de Covid-19 que já vitimou muitos dos seus habitantes, muda, assim de mãos.



A presidência é assumida pelo ator José Raposo, que terá como tesoureiro Paulo Dias e como secretário Luís Aleluia. A direção conta também com a atriz Sofia Grillo e Conceição Carvalho como vogais. Entre os suplentes estão, entre outros, o realizador Frederico Corado, a atriz Natália Luíza e o músico Rui Veloso.

Em comunicado, a Casa do Artista confirma que a presidência da instituição será liderada por Lauro António que terá como vice-presidente a cantora Simone de Oliveira. Otávio Clérigo, Carlos Alberto Moniz e Isabel Damatta integram também a nova direção.

“É preciso reinventar a esperança e (…) necessário, sobretudo, não nos deixarmos imobilizar na descrença e na apatia, pois quem é capaz, tem de persistir na construção e no fazer acontecer”, afirma a nova direção em comunicado.

Depois da morte de artistas como a cantora Maria José Valério, e as atrizes Adelaide João e Cecília Guimarães, entre outros, devido ao surto de Covid 19 que açulou aquela instituição, a nova direção Casa do Artista que agora toma posse quer revitalizar o projeto, apostando “no digital, nas exposições temporárias, na galeria de arte, bem como na programação do Teatro Armando Cortez.”

“O projeto Casa do Artista foi pensado e criado para ser amplo: uma Casa de Residência para Artistas, uma Escola/Academia, um espaço com Restauração/Bar, uma Biblioteca, um Espaço Expositivo, um Teatro e ainda ter uma envolvente ao ar livre suscetível de ser potenciada com atividades exteriores”, lê-se no comunicado enviado à redação da Renascença.

A nova direção diz querer “continuar o trabalho das anteriores direções e de quem concebeu e edificou este projeto há mais de três décadas” e quer “dinamizar a identificação de todos os artistas e técnicos” com aquele espaço.