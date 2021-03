Atribuição do Prémio Literário José Saramago adiada para 2022

O Prémio Literário José Saramago previsto para este ano foi adiado para 2022, devido às limitações impostas pela pandemia e que tem obrigado ao adiamento de lançamentos de novas obras, anunciaram hoje os organizadores.

Deste modo, será possível também fazer coincidir a entrega do galardão com as celebrações do centenário de José saramago, que terão lugar em 2022, anunciou a Fundação Círculo de Leitores, promotora do prémio, que tomou a decisão em articulação com a Fundação José Saramago.

O prémio Saramago é atribuído bienalmente, desde 1999, distinguindo uma obra literária no domínio da ficção, em língua portuguesa, por um escritor com idade não superior a 35 anos.

O prémio tem um valor pecuniário de 25 mil euros, e visa celebrar a atribuição do Prémio Nobel da Literatura de 1998 ao escritor português José Saramago e, simultaneamente, promover a divulgação da cultura e do património literário em língua portuguesa, através do estímulo à criação e dedicação à escrita por jovens autores da lusofonia.