Rúben Amorim quer público de volta aos estádios. "Subestima-se muito os adeptos do Sporting"

Rúben Amorim faz votos de um regresso rápido do público aos estádios. O treinador do Sporting garante que, ao contrário do que parece ser a opinião pública, os adeptos leoninos "são uma grande força" e podem ainda ajudar a equipa a conquistar o campeonato.

"Penso que se está a subestimar muito os adeptos do Sporting. Os adeptos são uma grande força do Sporting, não uma fraqueza", começou por dizer o técnico leonino, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim considera que a equipa do Sporting "demonstrou uma forma de estar em campo" em que os adeptos do clube se revêem:

"Eu gostaria de ter já os adeptos do Sporting, porque sei que eles iriam dar uma resposta muito diferente daquilo que as pessoas pensam. Precisamos muito deles. Ainda vamos precisar. O campeonato é muito complicado e ainda se vão perder muitos pontos, portanto eles vão ser um fator decisivo. Ao contrário do que toda a gente pensa, os adeptos do Sporting vão ajudar muito esta equipa e não o contrário."