Rúben Amorim garante não ter "qualquer receio" da acusação de fraude

"Estou de consciência tranquila, o Sporting também, não tememos nada. O nosso foco passa por ganhar jogos. Quando saiu essa notícia, perguntei aos advogados se poderia estar com o Tondela. Ele disse que sim. Não tenho qualquer receio. Já passei por isso numa altura muito mais difícil da minha vida e com muito menos ajuda. Da primeira vez que me aconteceu isso, o Casa Pia subiu à II Liga. Pode ser um bom prenúncio."

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Sporting salientou que não pode comentar "um caso que está a ser tratado por advogados", no entanto, fez questão de apaziguar os adeptos:

Rúben Amorim não quis alongar-se muito sobre o assunto, mas salientou que "não há perseguição nenhuma" e lembrou que o mesmo "já aconteceu com outros colegas", embora haja outros "que não tiveram problemas". Tal como os processos instaurados a Palhinha, Feddal e Neto, por distúrbios no túnel de acesso aos balneários no jogo frente ao Famalicão.

Melhorar, ainda sem Paulinho

Em Tondela, o Sporting terá pela frente que, em casa, tem cinco vitórias consecutivas. Os beirões são a sexta melhor equipa do campeonato a jogar em casa, onde se sentem "muito confortáveis".

"Vai ser um jogo muito complicado. Temos muita coisa a melhorar e contra uma equipa do Tondela que pode apresentar-se num sistema idêntico a nós, com um bloco mais baixo, sabendo que temos tido alguma dificuldade no último terço, foi isso que trabalhámos esta semana. Temos de ter muito cuidado com as transições. O foco é manter a qualidade defensiva e melhorar ofensivamente. Vamos fazer um melhor jogo a esse nível", assegurou Rúben Amorim, na conferência de imprensa.



Paulinho "está a recuperar bem" e deverá regressar à competição mais cedo do que o previsto, "não em abril como foi dito".

Contudo, Rúben Amorim ainda não poderá contar com o ponta de lança para Tondela: "Está quase pronto e faz-nos muita falta. É um jogador importante, com características diferentes dos nossos avançados. Estamos à espera dele e ele vai voltar rapidamente, mas para este jogo ainda não está apto", explicou o treinador do Sporting.

O Tondela-Sporting, a contar para a jornada 23 da I Liga, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio João Cardoso. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.