Cristiano Ronaldo no Sporting "não faz sentido nenhum"

"É óbvio que não faz sentido nenhum. O Ronaldo é jogador da Juventus. É um grande jogador, que está num nível acima neste momento. Temos um projeto completamente diferente. Ele será sempre uma referência no clube, a Academia até vai ter o nome dele. Nada mais do que isso. O Ronaldo é jogador da Juventus, o Sporting está num patamar diferente, não de grandeza e história, mas num momento diferente", sustentou.

Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting salientou que qualquer comentário sobre o regresso do avançado da Juventus a Alvalade será somente "uma pequena brincadeira".

Cristiano Ronaldo tem estado debaixo de fogo, em Itália, após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões, aos pés do FC Porto.

A imprensa italiana criticou o internacional português pelo jogo que a equipa de Turim venceu por 3-2, mas acabou eliminada devido aos golos fora do FC Porto, que venceu na primeira mão por 2-1.

O "Corriere Dello Sport" sublinhou que a Juventus foi “traída” por um erro de Cristiano Ronaldo, que saltou e virou as costas na barreira no segundo golo do FC Porto, da autoria de Sérgio Oliveira. A "Gazzetta dello Sport" deu uma das piores notas ao português, e o antigo treinador Fabio Capello não poupou o avançado, considerando “imperdoável” a ação no golo.

O antigo presidente da Juventus Giovanni Cobolli classificou a contratação de Cristiano Ronaldo como "absolutamente errada". O próprio CEO da Juventus, Fabio Paratici, já admite a saída do goleador português do clube italiano, apesar de ter ainda mais um ano de contrato.