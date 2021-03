Antigo lateral do Sporting admite transferência de Nuno Mendes já no final da temporada

Carlos Fernandes, antigo lateral-esquerdo do Sporting, considera normal o interesse do Manchester City em Nuno Mendes, noticiado esta sexta-feira pelo jornal "Record".

Em entrevista à Renascença, o ex-jogador observa que "a prospeção de jovens talentos é feita cada vez mais cedo e, neste caso, estamos a falar de um jogador que já apresenta um grau de maturidade muito grande no entendimento do jogo, com perfomances excelentes".

"Um jovem que ainda não atingiu a plenitude das suas faculdades físicas e a outros níveis, ainda é um menino mas tem uma margem de progressão enorme. Se surgir uma boa oportunidade, no imediato, para o Sporting e para o Nuno, ele poderá sair. O futebol é mesmo assim e ele terá de ir à sua vida", acrescenta-.

Em dezembro, Nuno Mendes, de 18 anos, renovou contrato até 2025. Nessa altura a cláusula de rescisão disparou de 45 para 70 milhões de euros e é esse o valor que Frederico Varandas pretende faturar no próximo verão com a venda do defesa, eventualmente para o futebol inglês, com o gigante Manchester City no topo da lista.



O "Record" escreve que Pedro Porro, jogador cedido pelo City aos leões, pode ser integrado no negócio.

O lateral espanhol regressa às opções do treinador este fim de semana, depois de ter falhado a receção ao Santa Clara, devido a lesão. O Sporting visita o terreno do Tondela, este sábado, e Carlos Fernandes prevê "um jogo bem disputado".

"Creio que vai ser um jogo positivo e interessante de seguir. O Sporting vem de um jogo pouco conseguido [com o Santa Clara] e estou expectante para ver a reação da equipa, se será uma recção de campeão. É isso que se espera deste Sporting", conclui.



O Tondela-Sporting está marcado para este sábado, às 20h30, com arbitragem de Nuno Almeida. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.