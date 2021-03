Nuno Graciano será o candidato do Chega à Câmara de Lisboa

O apresentador Nuno Graciano será o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa. A notícia está ser avançada pela SIC.

A SIC avança que o convite a Nuno Graciano foi feito diretamente pelo líder do partido, André Ventura.

A mesma estação de televisão assegur ainda que a discussão do nome com a direção nacional e com o presidente da Distrital de Lisboa já teve lugar, e que as conclusões são as de que se trata de um candidato é fora da caixa, mas que está completamente comprometido com os valores do partido.

À SIC, Nuno Graciano não adiantou pormenores da candidatura e remeteu mais esclarecimentos para o início da próxima semana.

Até ao momento,já avançaram para a candidatura à autaquia da capital Fernando Medina, pelo PS, Carlos Moedas, representando uma coligação de vários partidos de que se destacam PSD e CDS.

Nuno Graciano saiu da CMTV em 2016, em seguida passou pelo Canal 11 e mais recentemente trabalhou como comentador da TVI no programa “Big Brother”.