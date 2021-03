Youtuber DavidGYT e as promessas de lucro fácil. Pedro perdeu 15 mil euros

Mas em que consiste, afinal, o mercado Forex?

Forex é a abreviatura de “Foreign Exchange Market”. É um mercado de divisas estrangeiras, que funciona sobre a base de pares cambiais. O investidor aposta, assim, que uma moeda vai subir ou descer em relação à outra.

É um mercado muito grande, onde intervêm bancos centrais, instituições financeiras como seguradoras e entidades de crédito.

Normalmente, o investimento neste mercado é feito através de CFD’s (contracts for difference), instrumentos derivados com recurso a alavancagem.

“É como se a corretora emprestasse dinheiro para a pessoa multiplicar o seu investimento. A pessoa tem 500 euros na conta, por exemplo, e a corretora multiplica por 30 esse instrumento”, explica André Gouveia, analista financeiro na DECO Proteste.

“A moeda não varia assim tanto, mas como os ganhos são multiplicados, é um mercado que se presta muito bem ao apelo do enriquecimento rápido”, explica o especialista.

Ainda assim, este é um investimento de alto risco. Segundo a ESMA, (Autoridade Europeia para Mercados e Valores Mobiliários), a percentagem de investidores não profissionais que perdem dinheiro com CFD’s está entre os 74% e os 89%. São números ainda piores do que os subjacentes aos casinos e aos chamados jogos de azar.

O especialista deixa um conselho aos mais inexperientes: "não se metam nisso”. "É um mercado que é muito de sorte, mais do que outra coisa”.

Queixas à DECO quadruplicaram nos últimos seis meses

André Gouveia não sabe precisar os números, até porque a grande maioria das reclamações chegam à DECO por via telefónica e não são contabilizadas, mas estima que, no último ano e particularmente nos últimos seis meses, o número de reclamações relacionadas com o mercado Forex e as criptomoedas tenha quadruplicado.

“Se calhar antes recebíamos uma ou duas queixas por mês; agora recebemos duas por semana”, diz à Renascença.

Na opinião do analista financeiro, uma junção de fatores está a levar ao aumento dos casos: por um lado, a explosão da bitcoin, que se tornou um ingrediente para esquemas fraudulentos; por outro, o confinamento, que levou as pessoas cada vez mais para a internet; e a situação de crise financeira que vivemos, que tornam estas promessas ainda mais aliciantes.



Global Youth Trading faturou 1,2 milhões em 2019

Por detrás da Wevesting e da Global Youth Trading está a empresa Juventude Global, Lda., constituída em fevereiro de 2019, por David Alexandre Viana Soares, em Faro. Com três funcionários registados, só em 2019, faturou 1,2 milhões de euros, com um lucro líquido de 514,6 mil euros.

Recentemente alterou o CAE de administração de mercados financeiros para o de agências de publicidade.

Com esta empresa, David Soares já criou duas marcas distintas: logo em fevereiro de 2019, lançou a Global Youth Trading (de onde vem a siga GYT) - mas esta marca durou apenas um ano e sete meses.

Em setembro de 2020, a GYT anunciou, no seu grupo de Telegram público com mais de 10 mil participantes, que iria mudar de nome para Wevesting – mas nada mudaria, a não ser o nome.

Pedro adivinha uma explicação para esta mudança: “já se estava toda a gente a queixar, já havia muitas provas de que não havia lucro naquele grupo, e aí ele acabou com o grupo e criou a Wevesting”, conta.

A mudança trouxe ainda mais encaixe financeiro a David. “Tínhamos de tirar outra vez o dinheiro para criar uma nova conta da BDSwiss para que ele recebesse outra vez o dinheiro das comissões”, explica o ex-cliente.

A Wevesting, no seu site, oferece planos de subscrição mensais, a 29,90 euros por mês, com uma “vasta gama de conteúdos auxiliares de grande utilidade para as suas operações nos mercados financeiros”. Oferece também um curso de Forex, que varia entre os 399 e os 499 euros, conforme o formato, e dura 16 horas.

DavidGYT promove corretora não regulada pela UE

Mas estas não serão as principais fontes de rendimento da empresa: o principal rendimento vem da corretora BDSwiss, em comissões. Esta é a corretora recomendada pelo empresário a quem subscreve os seus serviços.