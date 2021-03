“Teria sido importante mobilizar uma task-force com especialistas não só de saúde ou economistas”

O desemprego registado depende de as pessoas se registarem nos centros de emprego e muitas das pessoas que estavam nas situações que descrevi, como não têm direito aos subsídios de desemprego e por aí adiante, não se inscrevem. Estamos a falar de realidades que cresceram, mas que são invisíveis nas estatísticas, no espaço público, mas são muito presentes. Quase toda a gente conhece alguém, ou um amigo ou um conhecido, que esteve neste tipo de situação.

Com a pandemia, os dois últimos livros de que é coautor – “A Miséria do Tempo, Vidas Suspensas pelo Desemprego” e “Retratos da Precariedade - Quotidianos e Aspirações dos Trabalhadores Jovens” –, não ficaram subitamente desatualizados? Os perfis socioeconómicos dos portugueses ali traçados, digo.

Não ficaram desatualizados, no sentido em que há persistências. No caso do “Miséria do Tempo”, publicado no ano passado, uma das questões que falámos - até com a editora - é que de facto a questão do desemprego estava a deixar de fazer parte da discussão pública.

No entanto, nós identificámos pessoas de mais idade que caem em desemprego de longa duração, e quando falo de idade mais avançada estou a falar de pessoas com mais de 45 anos. A média das pessoas entrevistadas era 55 anos. Até fizemos um documentário sobre isso chamado "Demasiado novo para ser Velho".

O país estava em recuperação, até do ponto de vista do emprego, mas determinado tipo de camadas populacionais, sobretudo pessoas com idade mais avançada e com níveis de escolaridade mais baixos tinham grandes dificuldades em entrar no mercado de trabalho, principalmente no mercado formal.

Ora, essa realidade não desapareceu. É uma realidade, uma constante em Portugal, que já vem de trás, pouco estudada e que se mantém. E aliás, a questão que se põe neste momento é que estas pessoas, se já tinham dificuldade em regressar ao mercado de trabalho antes da pandemia, neste momento estão numa situação muito pior.

Quer do ponto de vista socioeconómico, quer do ponto de vista existencial, as questões que são identificadas tanto nos “Retratos da Precariedade”, como na “Miséria do Tempo”, intensificaram-se. Tornaram-se de certa maneira mais determinantes. Por exemplo: a questão da vivência do tempo.

É algo que nós já tínhamos estudado no Observatório das Desigualdades, a propósito das transições precárias. A questão do tempo tem sido pouco discutida no espaço público.

Tenho trabalhado este tema em conjunto com o [filósofo] André [Barata]. A ideia que as pessoas sentem, que é muito corrosiva do ponto de vista existencial, de que perderam completamento o controlo sobre o seu próprio tempo. Sobre o seu tempo profissional, mas também o seu tempo pessoal. E isso é uma coisa terrível, muito corrosiva, no sentido daquela ideia da “corrosão do carácter” do [sociólogo] Richard Sennett. Vai ter impactos a vários níveis. Desde logo imediatos: a questão da saúde mental.

Precisamente a propósito do tempo: no livro “Um Olhar Sociológico Sobre a Crise da Covid-19”, escreve que “a pandemia precarizou tanto a experiência de habitação do tempo como do próprio espaço, no sentido em que estar em casa deixou necessariamente de significar estar-no-mundo.” Pode elaborar? A pandemia está a expropriar-nos do tempo íntimo?

Esse ensaio decorre de uma série que organizei com o André [Barata], uma coisa muito experimental. Durante dez semanas publicámos dez textos, no “Jornal Económico”, sobre a questão do tempo.

A série “A Soberania do Tempo”.

No fundo, há uma expropriação do tempo e da relação com o espaço. Aquilo que nós identificámos, sobretudo na experiência do confinamento, que é esta ideia de que estamos confinados em casa, casa que normalmente é vista como um espaço em que nós temos controlo, é o nosso espaço, a nossa pequena soberania.

Aquelas pessoas que podem ter essa possibilidade: uma habitação digna e que, portanto, é sua ou parcialmente sua. [Risos.]

Essa é outra discussão...

Essa é outra discussão, não vamos entrar por aí.

Do ponto de vista da vivência do espaço, a casa é o nosso espaço. É o espaço em que temos alguma soberania, para o bem ou para o mal. E a experiência do confinamento é essa ideia de estarmos confinados, mas, ao mesmo tempo, desabitados.

Estamos confinados em casa, mas estamos desabitados. Aí também recorrendo a algumas ideias do filósofo Byung-Chul Han, que tem trabalho muito a questão do tempo. No seu livro mais recente, ele fala de que perdemos a noção de “habitar o tempo”. No fundo, deixamos de conseguir habitar o tempo. O tempo é-nos definido por entidades externas.

O que, por vezes, é um sintoma de doença mental.

Pode ter depois essa consequência. No fundo, a pressão para a produtividade, para a eficiência, para atingir determinado tipo de resultados. Uma engrenagem de um tempo que ele próprio é abstrato e que nos delimita e impele a tomar determinado tipo de práticas. Que nós temos de estar sempre ao nível de um conjunto de métricas de avaliação e por aí adiante. E é permanente. Está sempre presente.

Perante esse tempo, o nosso espaço doméstico era um bocado um refúgio. Apesar de tudo, podíamos pelo menos repousar um pouco sobre esse tempo. Mas ele tem-nos entrado cada vez mais em casa, não só pela via destas novas formas de comunicação, a internet.

O debate de ter o direito a desligar é algo que está em cima da mesa. Mas com a experiência do confinamento isso radicalizou-se. Entram-nos estas temporalidades todas em casa. E no espaço doméstico deixamos de ter controlo, porque temos de estar constantemente a responder a um conjunto de demandas, desde logo o teletrabalho.

E temos que gerir isso na relação com o espaço doméstico. Se tivermos filhos, com a questão da telescola, ensino à distância. E, portanto, isso significa que todas as pressões, as coações desse tempo unidimensional, sempre nas lógicas de produtividade, eficiência e por aí em diante, entram-nos pela casa a dentro. E nós perdemos o controlo do tempo no nosso próprio espaço mais pessoal que é a própria casa. Durante o primeiro confinamento, fizemos um inquérito sobre isso.