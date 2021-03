Região de Lisboa com taxa de incidência superior ao limite nacional definido pelo Governo

Veja também:

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista uma taxa de incidência acumulada a 14 dias de 125,5 casos por 100 mil habitantes. Este valor ultrapassa o limite nacional de incidência definido pelo Governo, que implicaria a retoma de “medidas cautelares para impedir que a situação da pandemia se degrade”.

De acordo com a mais recente atualização do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), a região LVT é a única que apresenta uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, com um índice de transmissibilidade inferior a um (0,75).