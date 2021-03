Primeiro, os livros. Setor da cultura desconfina entre 15 de março e 3 de maio

Veja também:

As atividades culturais poderão ser retomadas, faseadamente, a partir da próxima segunda-feira, 15 de março.

Nesse dia, reabrem as livrarias, as bibliotecas e os arquivos, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação do plano de desconfinamento que se inicia “a 15 de março e prolonga-se até 3 de maio”.

No que ao setor da Cultura diz respeito, em 5 de abril podem reabrir museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares e, em 19 de abril, teatros, salas de espetáculos e cinemas, sucedendo-se às reaberturas possíveis a partir da próxima segunda-feira.

Também a partir de 19 de abril podem ser retomados os “eventos no exterior, sujeitos a aprovação da Direção-Geral da Saúde”.