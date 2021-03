​Mais gente na rua? Mobilidade está a níveis pré-pandemia

A mobilidade dos portugueses, registada a 5 de março pela consultora PSE (83 pontos, de uma base de 100), está ao nível dos valores anteriores à pandemia. Foi o dia mais movimentado desde meados de janeiro.



De acordo com os dados revelados pela empresa especializada em mobilidade, o aumento da circulação é uma tendência crescente nos últimos tempos e Nuno Santos, consultor da PSE, justifica esse aumento com a gestão de expectativas dos portugueses.

“Em todas as fases da pandemia, os portugueses têm sempre antecipado o seu comportamento em função das expectativas que têm, do que vai ser a decisão política”, começa por dizer, em entrevista à Renascença.

“Neste momento, aquilo a que estamos a assistir é algo a que já assistimos no passado, que é, gradualmente, os portugueses, e de forma ligeira, de dia para dia, a aumentarem a sua mobilidade, a saírem mais de casa. E porquê? Porque efetivamente este é o quadro de expectativas que nós temos hoje”, argumenta e fundamenta com exemplos:

“Os portugueses confinaram o ano passado antes do início do estado de emergência; os portugueses desconfinaram o ano passado antes do início do plano de desconfinamento, porque essa era sua expectativa; os portugueses em outubro do ano passado aumentaram ligeiramente o confinamento quando se esperava que se entrasse”.