Feiras e mercados não-alimentares podem abrir em 5 de abril por decisão municipal

As feiras e os mercados de venda de produtos não-alimentares vão poder reabrir a partir de 5 de abril, por decisão municipal, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, foi hoje anunciado.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje um plano de reabertura de atividades "a conta-gotas", considerando que neste momento se pode falar "com segurança" de uma "reabertura progressiva da sociedade".

António Costa falava aos jornalistas desde o Palácio da Ajuda, em Lisboa, no final do Conselho de Ministros, que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar o plano do Governo para desconfinamento do país, no âmbito da pandemia de covid-19.