Covid-19. Madeira regista 48 novos casos e mais 38 recuperações

Veja também:

A Madeira registou 48 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e mais 38 doentes recuperados, estando notificadas 708 situações ativas e 40 pessoas hospitalizadas, informou a Direção Regional de Saúde (DRS) esta sexta-feira.

“A região passa a contabilizar 7.805 casos confirmados de covid-19” desde o início da pandemia, é referido no boletim epidemiológico diário difundido pela autoridade regional de saúde do arquipélago.

Dos 48 novos casos, 44 são de transmissão local e apenas quatro importados, sendo dois de França e outros dois da região de Lisboa e Vale do Tejo.

No documento, a DRS menciona que, dos 708 casos ativos hoje na região, “20 são importados e 688 de transmissão local”.

Estes doentes estão em isolamento, sendo que 40 encontram-se internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça (34 pessoas em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19), no Funchal, 11 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio