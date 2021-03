Apoios à cultura prolongados e reforçados nas áreas dos livros, museus e criação

Em respostas aos jornalistas, a ministra da cultura esclareceu que por exemplo as livrarias e editoras podem “acumular” os apoios, nomeadamente, além de beneficiarem do apoio do governo com a compra de livros, poderão, em simultâneo candidatar-se ao programa Garantir Cultura. Este programa “tem como objetivo financiar a retoma da atividade”, sublinhou a governante.

Graça Fonseca mais adiantou que dos 30 milhões previstos para o apoio a empresários do setor, foram estabelecidos “patamares”. “50 mil euros para as microempresas e empresários em nome individual, 75 mil euros para pequenas empresas e 100 mil euros para as médias empresas”.

No Palácio Nacional da Ajuda, a titular da Cultura deu também a conhecer os critérios para a atribuição das verbas dos 42 milhões de euros do programa Garantir Cultura. Segundo a governante, “30 milhões de euros são para o tecido empresarial e 12 milhões para o não empresarial” que abrange “artistas em nome individual, grupos informais e entidades da área da cultura”.

Na conferência, Graça Fonseca anunciou também reforços financeiros setoriais para áreas como o setor livreiro, museus e estruturas artísticas não profissionais. No que toca ao livro, o apoio às editoras e livrarias independentes faz-se através de uma politica de aquisição de livros “que serão colocados na rede de bibliotecas públicas de todo o país” e prevê um reforço de mais 600 mil euros, tendo agora um total de 1 milhão e 200 mil euros previstos.

Já nos museus, a verba total de apoio a que as instituições se podem candidatar é de 1 milhão de euros, também mais 600 mil euros do que o já antes previsto. No que toca ao apoio às estruturas não profissionais, cujo aviso de candidatura será publicado na próxima semana, é de 1 milhão de euros, contando agora com mais 700 mil euros.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho explicou ainda que as empresas das áreas da cultura e turismo com quebras de faturação de 75 por cento vão ter prolongado por mais 3 meses a isenção fiscal. A titular indicou também que o apoio aos sócios gerentes de empresas da cultura e turismo foi reativado até julho de 2021.

Calendário de desconfinamento da cultura

Já ontem o primeiro-ministro tinha avançado várias datas para o desconfinamento na área da cultura.

No calendário está a abertura das livrarias já na próxima segunda-feira, a 15 de março. Já equipamentos culturais, como museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares poderão reabrir a 5 de abril.

Mais tarde, a 19 de abril está programada a abertura das salas de espetáculo e cinemas, bem como podem ser retomados os “eventos no exterior, sujeitos a aprovação da Direção-Geral da Saúde”, explicou ontem António Costa na apresentação do Plano de Desconfinamento do Governo, no Palácio Nacional da Ajuda.