Rei Zulu Goodwill Zwelithini morre aos 73 anos na África do Sul

O Rei Goodwill Zwelithini morreu esta sexta-feira aos 73 anos, anunciou o primeiro-ministro tradicional do monarca e da nação Zulu, Mangosuthu Buthelezi, em nome da casa real AmaZulu.

"É com a maior tristeza que informo a nação do falecimento de Sua Majestade o Rei Goodwill Zwelithini ka Bhekuzulu, Rei da Nação Zulu", referiu em comunicado o príncipe Mangosuthu Buthelezi.

No comunicado, o ex-líder do Partido Livre Inkatha (IFP, na sigla em inglês) adianta que "tragicamente, enquanto hospitalizado, o estado de saúde de Sua Majestade agravou-se, e subsequentemente ele faleceu nas primeiras horas da madrugada de hoje".

"Em nome da Família Real, agradecemos à nação pelas contínuas orações e apoio neste momento tão difícil. Que Sua Majestade, o nosso Rei, descanse em paz", concluiu Buthelezi no comunicado divulgado no sítio de internet do partido.

O monarca Zulu encontrava-se hospitalizado desde fevereiro nos cuidados intensivos de um hospital privado na África do Sul com hipoglicemia, segundo a imprensa sul-africana.

Goodwill Zwelithini ka Bhekuzulu (1948-2021), Rei do povo Zulu desde a década de 1960, era o único administrador de cerca de três milhões de hectares de terra sob o Fundo Ingonyama, criado em 1994, para salvaguardar "o bem-estar material e social dos membros das tribos e comunidades" que fazem parte de cerca de 11 milhões de pessoas que habitam a província do KwaZulu-Natal, a segunda mais povoada do país.

Embora oficialmente cristão, o Rei manteve a prática tradicional da poligamia e ao morrer deixou viúvas seis mulheres que, no total, lhe deram 28 filhos.

O monarca que morreu esta sexta-feira era o nono Rei da nação Zulu, desde o famoso Shaka Zulu, cujo nome completo era Shaka kaSenzangakhona, a quem foi dado o título em 1816, antes já existia uma linhagem de chefes.

A esmagadora maioria dos membros da nação Zulu vive na África do Sul, mas vivem também no Lesoto, no Zimbabwe, no Essuatíni (ex-Suazilândia), no Malawi, no Botsuana e ainda em Moçambique, onde se estima que vivam cerca de seis mil zulus.

Goodwill Zwelithini ka Bhekuzulu visitou Portugal pelo menos uma vez, indo à Madeira com passagem por Lisboa, onde foi recebido pelo então Presidente Mário Soares. Foi ainda agraciado com a Real Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, uma ordem dinástica portuguesa atribuída pelo duque de Bragança.