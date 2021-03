Covid-19. EUA anunciam consórcio para produzir 1.000 milhões de vacinas até 2022

Veja também:

Os líderes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia comprometeram-se a produzir mil milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, na Índia, até ao final de 2022, anunciou hoje a Casa Branca

“Estes quatro líderes assumiram um compromisso comum impressionante: com capacidade de produção indiana, tecnologia americana, financiamento japonês e americano e logística australiana, o grupo comprometeu-se a entregar até mil milhões de doses (de vacinas)” para distribuição no sudeste da Ásia, até final de 2022, disse o assessor da Casa Branca para a Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Trata-se de doses da vacina norte-americana Johnson & Johnson, que o anterior Governo do ex-Presidente Donald Trump não incluiu no seu projeto de apoio intensivo - conhecido como ‘Warp Speed’ - mas que Joe Biden pretende agora incentivar.

“Estamos a lançar uma nova parceria ambiciosa para impulsionar a produção de vacinas para o benefício de todos, em particular da região do Indo-Pacífico", explicou hoje o Presidente norte-americano, na abertura da cimeira virtual que juntou os líderes dos quatro países.

“Esta é a primeira cimeira multilateral que tenho a oportunidade de organizar, na qualidade de Presidente”, lembrou Joe Biden, no início da conversa com os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Scott Morrison.

Biden disse que a aliança dos quatro países está empenhada em responder “às graves carências do sudeste asiático, através de veículos financeiros complexos que permitirão um aumento muito importante, francamente drástico, das capacidades de produção de vacinas, até mil milhões de doses em 2022”.

“Estamos a falar de enormes investimentos, para fortalecer a capacidade de produção de vacinas na Índia, para exportar para países da região do Pacífico”, disse o diplomata indiano Harsh Shringla, em declarações aos jornalistas, em Nova Deli.

“É uma meta muito ambiciosa, se pensarmos que as vacinas em todo o mundo estão, para já, limitadas a apenas algumas centenas de milhões de doses”, concluiu o diplomata.