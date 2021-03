Covid-19. Alemanha levanta proibição a voos provenientes de Portugal

Veja também:

A Alemanha retirou Portugal da lista de “países com elevada incidência de mutações do coronavírus, com efeitos a partir do próximo domingo”, indica uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social Twitter.

Segundo a nota do ministério tutelado por Augusto Santos Silva, a decisão põe fim à “proibição de transporte” que impedia as viagens de pessoas a partir de Portugal.

O anúncio da decisão de Berlim surgiu pouco depois das declarações feitas pelo ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, que defendeu que “não há qualquer justificação” para as restrições que a Alemanha impõe aos passageiros provenientes de Portugal devido à pandemia de Covid-19.