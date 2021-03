COP questiona Marta Temido sobre vacinação da missão olímpica

O Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu, esta sexta-feira, esclarecimentos à ministra da Saúde, Marta Temido, sobre a possibilidade de vacinação contra a Covid-19 da missão portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

“Em carta dirigida à ministra da Saúde, e devido ao facto de o plano de vacinação constituir parte do monopólio do Estado, o COP pede para ser esclarecido sobre se é intenção do Governo português que a Missão de Portugal seja previamente vacinada antes da partida para o Japão”, lê-se no comunicado do organismo.