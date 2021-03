Comité Olímpico Internacional aprova agenda para pós-pandemia

A assembleia-geral (AG) do Comité Olímpico Internacional (COI) aprovou, por unanimidade, esta sexta-feira, a Agenda 2020+5, um plano de ação em 15 pontos para o período pós-pandemia de covid-19.

No encerramento da 137.ª Sessão do COI, que decorreu por via telemática, o plano foi aprovado, depois de seis horas de debate ponto a ponto, com destaque para a harmonização de um calendário desportivo “sobressaturado”, a atração dos esports (desportos eletrónicos) para o “desporto de sempre” e a continuação da política sustentável e de custos reduzidos dos próximos Jogos Olímpicos.

O presidente do organismo, Thomas Bach, que nesta AG foi reeleito até 2025, disse ainda ter cinco “tendências” no movimiento olímpico até "passar a pasta": solidariedade, digitalização, desenvolvimento sustentável, credibilidade e resiliência económica, chaves para fazer frente ao período pós-pandémico.

“A nossa oportunidade é de alcance universal, que têm o desporto e os Jogos Olímpicos, para criar Pontes, aprofundar o entendimento entre pessoas e culturas, e ir mais além das câmaras de ressonância de conflitos”, discursou.

Mais tarde, na conferência de imprensa de encerramento, viria a escusar-se a comentar as várias críticas que o COI tem recebido quanto à realização dos Jogos de inverno Pequim 2022 na China, com questões de direitos humanos, relacionadas com o Tibete e a minoria étnica uighur, em questão.

“Discutimos [o tema] hoje, no nosso âmbito. Muitas dessas questões estão no contrato da cidade organizadora. (...) A Carta Olímpica tem como um dos seus princípios chave a neutralidade política do COI”, defendeu.