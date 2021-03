Atletas olímpicos japoneses não vão tomar vacina chinesa

Veja também:

Os atletas japoneses que vão participar nos Jogos Olímícos de verão, em Tóquio, não irão tomar a vacina chinesa que o Comité Olímpico Internacional (COI) vai adquirir.

A vacina da Sinovac não foi submetida à aprovação das autoridades de saúde japonesas e Tamayo Marukawa, ministra que tem a pasta dos Jogos Olímpicos, garante que não houve qualquer alteração no plano sanitário, no que diz respeito à vacinação dos atletas.

"Penso que só os países em que [a vacina] foi aprovada é que poderão decidir administrá-la. Não tenho informação de que qualquer empresa chinesa tenha submetido vacinas para aprovação no nosso país", disse a ministra, em conferência de imprensa.

Thomas Bach, presidente do COI, anunciou, na quinta-feira, que o organismo vai comprar as doses da vacina Sinovac que a China disponibilizou para os desportistas olímpicos e paralímpicos, e, por cada uma dessas doses, vai doar “duas doses adicionais para a população do respetivo país, segundo as suas necessidades”.