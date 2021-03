Andebol. Portugal entra a vencer na qualificação para os Jogos Olímpicos

A seleção nacional entrou da melhor maneira no torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, esta sexta-feira, ao derrotar a Tunísia, por 27-34.

O jogo em Montpellier foi antecedido por um minuto de silêncio, em homenagem a Alfredo Quintana, que morreu no final de fevereiro, aos 32 anos. Este foi a primeira vez que a seleção portuguesa jogou após a morte do guarda-redes luso-cubano do FC Porto.

A equipa de Paulo Jorge Pereira entrou forte e, ao intervalo, ganhava por quatro golos (11-15). André Gomes, melhor marcador, com sete "tentos", e os restantes colegas beijavam a braçadeira, com as iniciais "AQ", de cada vez que faziam baloiçar as redes.

No sábado, às 17h30, na segunda de três jornadas do torneio, Portugal defronta a Croácia. Se vencer, garante a presença em Tóquio, visto que os dois primeiros classificados garantem o apuramento.