Desconfinamento. “Deve ser das decisões mais difíceis de tomar”

No comentário desta sexta-feira n’As Três da Manhã, Henrique Monteiro levanta a sobrancelha aos ajuntamentos de pais junto às escolas dos mais pequenos – “gera-se ali uma molhada incrível” – mas admite que há vários problemas a que dar resposta: sociais, económicos e de saúde pública.

Quanto ao critério do risco de transmissão (Rt), o comentador recorda que esteve no mínimo em meados de fevereiro e que agora parece estar a subir. O que podemos pensar no futuro?, questiona.

Marcelo parece ter defendido um desconfinamento mais tardio, depois da Páscoa, mas Henrique Monteiro não acredita em qualquer crise na solidariedade institucional.