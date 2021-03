A falta que nos faz uma padeira de Aljubarrota nas Finanças

Quando o secretário de Estado das Finanças disse que o impacto orçamental das medidas fiscais anunciadas era nulo, disse tudo: não haverá nenhuma ajuda fiscal às empresas. Nenhuma mesmo. Apenas, mais empresas com acesso a adiamentos nos prazos de pagamento, renovação automática de programas de pagamento de obrigação fiscais a prestações, já em curso (com meros 3% de incumprimento) e novos períodos de carência. Até os pagamentos por conta (não se sabe bem de quê…) só serão adiados. Ou seja, dos sete mil milhões que o Governo diz injetar na economia sobram cerca de 1,2 mil de apoios a fundo perdido que, suspeito, virão mais da Europa que de programas nacionais. Parece muito pouco para iniciar a recuperação, mas tomara que corra bem. Percebo a falta de entusiasmo do Presidente da República com o plano de desconfinamento, sobretudo quando se sabe o risco e voluntarismo associado. No quadro mágico da avaliação que nos fará saltitar de nível em nível se se cumprirem, ou não, as metas anunciadas pelo executivo, a Região de Lisboa e Vale do Tejo não cumpre um dos objetivos essenciais, situando-se já fora do eixo mesmo antes da contagem se iniciar. Mesmo assim, a abertura das escolas far-se-á, em todo o país, e a retoma de atividades também. Segunda-feira estarão nas ruas, nos transportes públicos, etc… grosso modo mais dois milhões de portugueses. As 650 mil criancinhas do pré-escolar e primeiro ciclo e seus acompanhantes, professores e auxiliares ligados às escolas e às restantes atividades que abrirão portas ou janelas como o comércio de bairro de bens não essenciais para “vendas ao postigo”. Tudo isto já e antes mesmo da Páscoa.

O risco é calculado. Mas não está tudo garantido, e qualquer recuo, ou pior ainda, tudo o que não se transforme num “não” avanço do já anunciado pode minar a credibilidade dos futuros passos em frente. É sempre assim. Colocar interesses, por mais convergentes que sejam do ponto de vista do interesse nacional, em conjugação estratégica não é fácil. O Presidente queria passar a Páscoa descansado, com o país devidamente confinado para evitar azares. Costa queria o oposto, quanto mais desconfinado melhor. Os pais e mães em teletrabalho (à beira de um ataque de nervos!) exigiam, no mínimo, creches e escolinhas abertas. Os “sem pão” exigiam voltar ao trabalho. Havia critérios incompreensíveis e o cansaço ameaçava fugir ao controle e minar a autoridade. Os professores do primeiro ciclo, a braços com um esforço desmedido para ensinar e um insucesso escolar previsto de dimensão nunca visto reclamavam voltar a trabalhar olhos nos olhos com os seus alunos. Uma semana não é indiferente sobretudo para os meninos perdidos sem ninguém a olhar para eles presos dias a fios às magras consolas de jogos. Os livreiros perguntavam (e bem!) “porque raio” comprar um livro era mais perigoso do que comprar um berbequim. Os cabeleireiros e congéneres estavam cada vez mais perto de engrossar as filas do banco alimentar. Os educadores de infância argumentavam que o atraso na socialização das crianças até aos dois anos começa já a ser irreparável e quanto mais velhas mais difícil de motivar para o regresso à escola. A falta de saúde mental começa a afetar tudo e todos. O choque com a realidade pode, todavia, ser fatal. Mesmo que nas escolas tudo corra bem, quem garante que as novas variantes à solta em transportes públicos, que embora não circulem numa primeira fase à pinha já rolarão por toda a cidade, não farão piorar em pouco tempo o “RT” de Lisboa? E se sim, quem vai descalçar esse “berbicacho” que Marcelo gostaria de evitar a todo o transe, não lhe juntando os riscos de uma Páscoa intercalar com tudo o que ela pode trazer de repetição em versão “light” dos erros do Natal? Quem vai ter coragem de, aproximando-se o bom tempo e caso os planos de vacinação não acelerem fortemente e os de rastreio não se tornem eficazes e generalizados, travar a fundo a cada nova avaliação. Imaginemos os casamentos marcados para maio, sabendo que sujeitos a 25 por cento da lotação dos recintos de festejo, afinal só se poderem realizar “sem festa”? Mas, bem pior do que isso, será a restauração que já leva meio ano de encerramento e, a cada anúncio, pensa que só falta um ou dois meses para acabar o suplício, meter travão às quatro rodas e ver a Páscoa passada e o Verão em causa.