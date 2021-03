Vitória de Guimarães obtém empréstimo de 20 milhões a partir de receitas televisivas

O Vitória de Guimarães obteve um empréstimo de 20 milhões de euros (ME), a partir da titularização dos direitos de transmissão televisiva, pagos pela Altice, conforme informou o clube, esta quinta-feira.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD viu aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários uma operação de titularização de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice Picture, SARL. Esta operação garante o encaixe de um montante de 20 ME", lê-se no comunicado divulgado no site oficial dos vitorianos.

O empréstimo, pago com as receitas televisivas, tem uma taxa de juro de 5,25%. Contudo, o clube minhoto salvaguardou as possibilidades de "continuar a receber uma parte dos direitos televisivos contratualizados" com a proprietária da Meo enquanto a operação durar e de "liquidar o financiamento" a "qualquer altura".

A operação financeira foi confirmada pelos vimaranenses, após o "Jornal de Negócios" ter revelado que o clube garantiu "um encaixe imediato de 20 ME" através do contrato de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice.

O mesmo órgão de comunicação social adiantou também que a entidade financiadora é o fundo norte-americano Apollo, também envolvido no empréstimo de 65 ME ao Sporting, com base no contrato relativo aos direitos de transmissão televisiva, realizado em março de 2019 a uma taxa de juro de 8%.