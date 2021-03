Jesualdo Ferreira quer que o Boavista suba o próximo degrau frente ao Benfica

"São estas as minhas expectativas: que possa sair do registo que tem ainda e passar para patamares superiores. É um bom momento para o fazer. Não vou discutir questões de resultado, não me interessa minimamente. Interessa, sim, é como a equipa vai conseguir jogar contra uma equipa da qualidade do Benfica. Portanto, resumidamente, vamos lá competir com o Benfica, que é uma coisa muito interessante", afirmou.

Mais do que conquistar pontos, Jesualdo Ferreira pretende que o Benfica se desafie frente ao Benfica, na Luz, em jogo da 23.ª jornada do campeonato, e suba o próximo degrau na sua reabilitação.

Coletivo como base para o brilho individual

Jesualdo assinalou que o Boavista já ganhou jogos que merecia ganhar e perdeu outros que não merecia perder. O importante é que haja mentalidade competitiva. É nesse sentido que o treinador vai "pensar exclusivamente" num fator, no encontro frente ao Benfica:

"Observar como é que, num estádio muito difícil com um adversário muito forte, esta equipa é capaz de competir. Isso para mim é o mais importante. Desafiarmo-nos a nós próprios é um processo que utilizamos internamente no que diz respeito à nossa motivação. (...) Espero que durante o jogo, com mais ou menos dificuldade, possamos passar para cima daquilo que tem sido o registo que temos apresentado."

"O nosso registo tem sido de melhoria: coletiva e individual. Há muitos jogadores que têm vindo a mostrar mais qualidade. Acima de tudo, é o coletivo que neste momento nos interessa mais, porque é com essa capacidade coletiva que podemos tirar aqui ou ali proveito das capacidades individuais de alguns jogadores. (...) O Boavista, mais do que nunca, precisa de ser uma equipa coletivamente muito forte para poder chegar aonde quer", acrescentou o técnico axadrezado.



A visita "com história" do Boavista ao Benfica, uma equipa com "grandes jogadores e grande treinador", está marcada para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.