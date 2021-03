​“Fala-se muito em apoios à quinta-feira, mas as verbas não chegam aos clubes”

Pedro Caldeira, presidente do Lusitano de Évora, está convicto de que o apoio de 65 milhões de euros, anunciado pelo Governo para apoio ao setor do desporto, não chegará a tempo de salvar muitos clubes do fecho. O dirigente diz que ao Lusitano ainda não chegou qualquer verba relativa a apoios anteriores e que a demora no seu processamento estrangula os clubes.



“Até agora não chegou nada [nenhum apoio]. A ideia que tenho é que se fala muito de apoios à quinta-feira, mas até que seja executado, e as verbas cheguem demora tempo. Tenho a plena convicção de que muitos clubes não vão reabrir as suas portas, porque não conseguiram fazer face a este hiato de tempo entre o fecho, e a quebra de receitas, e chegada dos apoios”, prevê, em entrevista à Renascença.