Al Musrati eleito melhor jogador de fevereiro

Ali Al Musrati foi eleito o melhor jogador do mês da I Liga. O médio do Sporting de Braga somou 19,61% dos votos dos treinadores principais da prova e bateu Seba Coates, com 18,95%, e João Palhinha, com 11,76%.

O internacional líbio tinha sido já distinguido com o prémio de médio do mês. Em fevereiro, Al Musrati realizou cinco jogos pelo Sporting de Braga, sempre como titular.

O jogador, de 24 anos, cumpre a primeira temporada na Pedreira, depois de ter representado por Rio Ave, Vitória de Guimarães e equipa B do Vitória.